Hafta içinde tüm Türkiye'de konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli aktiviteler ve eğitimler planlanıp uygulanıyor. Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliği düzenlendi.