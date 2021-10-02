Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emzirme döneminde Covid-19'a karşı aşılanma, anneyi ve bebeği koruyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de de emzirme konusunda farkındalık yaratmak için her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Emzirme Haftası kutlanıyor.
Hafta içinde tüm Türkiye'de konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli aktiviteler ve eğitimler planlanıp uygulanıyor. Bu kapsamda Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliği düzenlendi.
Etiketler: Koronavirüs
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