Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstanbul ve İzmir'de toplam 6 taşınmazı satacak. Taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak.

İhalelere katılacakların, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri, başkanlığa son teklif verme tarihinde elden teslim etmesi gerekiyor.

Son teklif verme tarihi İstanbul'daki taşınmaz için 17 Kasım, İzmir'deki taşınmazlar için ise 9 Kasım 2021 olarak belirlendi.