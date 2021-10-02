Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2 ildeki 6 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da 1 ve İzmir'deki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstanbul ve İzmir'de toplam 6 taşınmazı satacak. Taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak.
İhalelere katılacakların, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri, başkanlığa son teklif verme tarihinde elden teslim etmesi gerekiyor.
Son teklif verme tarihi İstanbul'daki taşınmaz için 17 Kasım, İzmir'deki taşınmazlar için ise 9 Kasım 2021 olarak belirlendi.
Etiketler: Özelleştirme
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