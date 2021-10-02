Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
20 yaşındaki genç kız koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 yaşındaki bir genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti.
Yüksekova’da koronavirüs hastalığına yakalanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gören 20 yaşındaki Türkan Abo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Akrabam olan Türkan Abo COVID-19 hastalığıyla 1 aydır mücadele ediyordu. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen maalesef hayata tutunamayan Türkan, aramızdan ayrıldı. Bütün hemşehrilerimizden ricamız lütfen aşılarınızı yapın. Bu hastalıkla mücadele edeceğimiz en büyük silah, aşıdır. Herkes aşılarını lütfen ihmal etmesin" dedi.
Başkan Büyüksu vefat eden Türkan Abo’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu.
Etiketler: Koronavirüs
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