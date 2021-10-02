Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Melih Kaygusuz idaresindeki otomobil, Ardahan-Göle kara yolu Dereyolu Köprü mevkisinde, Mustafa Demir'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 3 kişi ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Göle Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldırım Terzioğlu (63) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Ardahan Trafik Trafik Kazası
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