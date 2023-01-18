Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin sigorta paneline uyuşturucu gizledi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otomobilin sigorta paneline uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından getirilen uyuşturucunun Marmaris’te satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli S.N'nin kiraladığı araçta arama yapan ekipler, otomobilin sigorta panelinin içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.N'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Muğla
Son Haberler
- 23:52
- 23:48
- 23:25
- 23:24
- 23:20
Sıradaki Haber
Kars'ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz