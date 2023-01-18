Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Kars'ta kontrolden çıkan araç, park halindeki çekiciye çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Burak G.'ye çarptı.
Kontrolden çıkan araç, park halindeki çekiciye çarparak durabildi. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Burak G., kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Kars
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