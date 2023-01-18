Termal turizm ve sağlık turizminde öne çıkan Afyonkarahisar, sömestir tatilinin de tercih edilen lokasyonlarının başında geliyor.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli turistler, hem tatil yapacak hem de şifalı sulardan faydalanacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, termalin başkenti Afyonkarahisar'da sömestir tatili yoğunluğunun başladığını söyledi.

Kentteki 5 yıldızlı termal otellerin yarıyıl tatiline bereketli girdiğini belirten Gümüşhan, "Bugün itibarıyla otellerimizde yüzde 85-90'ı yakaladık. Tatilin ikinci hafta satışları da devam ediyor. Cuma günü başlayacak tatil döneminde Afyonkarahisar'ı tercih edecek misafirler, rezervasyon için çok gecikmesinler. Çünkü, otellerimiz dolmak üzere. Acele etmekte fayda var. Herkesi Afyonkarahisar'a bekliyoruz" dedi.

"Termal suların keyfi, müzikli eğlencelerle zirve yapacak"

Gümüşhan, termal otellerin hazırlıklarını yaptığını, misafirlerini en güzel şekilde ağırlayacaklarını vurguladı.

Termal otellerde yarıyıl özel konseptleri oluşturulduğunu söyleyen Gümüşhan, "Otellerde müzik eğlenceleri ile çocuklar için animasyon gösterileri yapılacak. Termal suların keyfi, müzikli eğlencelerle zirve yapacak. Şifalı suların yanı sıra gezilecek tarihi Frig Vadisi, doğa harikası Akdağ Tabiat Parkı ve Mevlevihane gibi mekanlar bulunuyor. Afyonkarahisar'da yarıyıl tatili yapacak misafirler, dopdolu ve güzel vakit geçirecek" diye konuştu.