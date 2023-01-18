Safranbolu'da iki otomobil, Barış Mahallesi Arap Hacı Caddesi ile Terminal Sokak kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin ve yolcuların yara almadan atlattığı kazada her iki araçta hasar oluştu.

Otomobiller çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.