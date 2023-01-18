Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te çarpışan iki otomobilde hasar oluştu
Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçlarda hasar meydana geldi.
Safranbolu'da iki otomobil, Barış Mahallesi Arap Hacı Caddesi ile Terminal Sokak kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin ve yolcuların yara almadan atlattığı kazada her iki araçta hasar oluştu.
Otomobiller çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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