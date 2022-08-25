Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti
[Fotograf: AA]
Tokat'ta bir otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ahmet Tuğrul Şahin, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki otomobilinin yanına geldi.
Otomobilinin ön camında delik olduğunu gören Şahin, aracında yaptığı aramada arka koltuğun önünde bir mermi çekirdeği bulunduğunu gördü.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yorgun merminin camı kırarak aracın içine düştüğü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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