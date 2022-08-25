Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ahmet Tuğrul Şahin, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki otomobilinin yanına geldi.

Otomobilinin ön camında delik olduğunu gören Şahin, aracında yaptığı aramada arka koltuğun önünde bir mermi çekirdeği bulunduğunu gördü.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yorgun merminin camı kırarak aracın içine düştüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.