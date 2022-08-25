Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçedeki bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 8 kök kenevir bitkisi ile 800 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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