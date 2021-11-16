Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 21:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı yaya ön camdan içeri girdi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’de bir otomobil, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, otomobilin ön camından içeriye girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada C.G. idaresindeki otomobil hareket halindeyken karşıdan karşıya geçmekte olan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya H.G., otomobilin camından içeri girerek yaralandı. Kazada, otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.G. de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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