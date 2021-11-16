Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünürlerden, siyaset insanı, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

