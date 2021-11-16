Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Karakoç'un dizelerine de yer veren Koca, şu mesajı paylaştı:

"Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Sezai Karakoç’u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun."