Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 21:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kafasına tomruk çarpan genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da kafasına tomruk çarpan genç hayatını kaybetti.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, yanan alanlardan getirilen kerestelerin orman deposuna indirilmesi sırasında savrulan tomruklardan biri 15 yaşındaki Süleyman Daşgın’ın kafasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Daşgın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Ambulans İş Kazaları Jandarma Genel Komutanlığı Muğla
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