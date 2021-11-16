Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Derya Yanık'tan Sezai Karakoç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Karakoç'un dizelerinin de yer aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Hayat dediğimiz ölüm,
ölüm sandığımız gerçek hayat!
Bir neslin öncü şahsiyeti, mısralarıyla ilham olan fikir adamı Sezai Karakoç 'gerçek hayata' irtihal etti. Rabbim mekanını cennet eylesin."
Etiketler: Derya Yanık
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