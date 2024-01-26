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Güncel
DHA 26.01.2024 12:02

Otomobilin çarptığı cipteki 3 kişi yaralandı

Bartın'da, otomobilin çarpması sonucu takla atan cipteki 3 kişi hafif yaralandı.

Otomobilin çarptığı cipteki 3 kişi yaralandı

Ters dönmüş haldeki cip, polis ve itfaiye tarafından tekerleklerinin üzerine geri çevrildi.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında merkeze bağlı Okulak Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde meydana geldi.

Hüseyin Seyfetin A. yönetimindeki otomobil, Enes Can S. idaresindeki cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip takla atarak ters döndü. Kazada, cip sürücüsü Enes Can S. ve araçta bulunan Furkan Y. ile Doğukan K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ters dönmüş haldeki cip de olay yerindeki itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla döndürülerek tekerleklerinin üstüne geri koyuldu. Cip, daha sonra çekiciyle kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü polis tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsü Hüseyin Seyfettin A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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