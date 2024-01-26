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Güncel
İHA 26.01.2024 11:41

Kural ihlali kazayı da beraberinde getirdi: 3 yaralı

Denizli’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Sürücünün aceleci tavrı kazayı da beraberinde getirdi.

Kural ihlali kazayı da beraberinde getirdi: 3 yaralı

Kaza, Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Otomobiliyle seyir halinde olan A.O.K, ışıkların yeşilden kırmızıya döndüğü esnada yolun karşısına geçmek istedi. O esnada kendisine yeşil ışık yanan ismi henüz öğrenilemeyen araç sürücüsü ilerledi. İki aracın aynı anda yola girmesi neticesinde iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.O.K’nin yönetimindeki otomobil savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada A.O.K, ve aracında yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşan yol kazalı araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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