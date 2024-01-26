Bayburt'ta üreticiler yatırımlar konusunda bilgilendirildi

Kırsal Kalkınma Destekleri dahilinde, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün'ün, Aydıntepe ilçe Müdürü İbrahim Köksal'ın, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Osman Ergün'ün katılımıyla teknik ekiplerce, Aydıntepe ilçesi ile ilçeye bağlı köylerdeki çiftçilere yönelik ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları konularında, sunum yapıldı.



Çiftçilere, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Daha sonra Demirözü ilçesindeki çiftçilerle toplantıda bir araya gelen Gökmen Şengün, Demirözü İlçe Müdürü Oğuz Akagündüz ve Osman Ergün burada da 'Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları Destekleri' başvuruları, sektör paydaşları, üretici ve yetiştirici örgütleri hakkında üreticileri detaylı bir şekilde bilgilendirdi.