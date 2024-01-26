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Güncel
İHA 26.01.2024 11:46

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Tekirdağ Çorlu’da bir çiftlik evinde baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Çiftlik yolu mevkiinde meydana geldi. Baba Ö.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple aile içi tartışma yaşandı.

Öfkesine hakim olamayan baba Ö.Ç. pompalı tüfekle oğlu M.B.Ç.’ye ateş açtı. Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, Ö.Ç.’yi gözaltına alırken, olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği de muhafaza altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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