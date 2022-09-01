Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil yola çıkan eşeğe çarptı, bir kişi öldü
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin yola çıkan eşeğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Cumaalanı Mahallesi'ne doğru giden Osman Soy'un kullandığı otomobil, Bostan Deresi mevkisinde yola çıkan eşeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle eşek otomobilin üzerine düştü.
Kazada yaralanan sürücünün babası Hüseyin Soy, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Telef olan eşek, belediye ekiplerince kaldırıldı.
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