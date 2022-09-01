Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaycuma'da yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Zonguldak-Bartın yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Bartın yönünde seyreden R.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı İhsanoğlu köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Şoför ve muavinin dışında 15 kişinin bulunduğu otobüste 4 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Otobüs
Son Haberler
- 18:00
- 17:48
- 17:42
- 17:24
- 17:15
Sıradaki Haber
Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz