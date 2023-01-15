Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 05:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Düzce'de bir otomobil ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen minibüse çarptı, 3 kişi yaralandı.
Saat 23.15 sıralarında D-655 yolu Hamidiye Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi.
Emirhan Çelik yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yan yoldan ana yola kontrolsüz çıkan Necdet Yeşilyurt idaresindeki minibüse çarptı. Minibüs, çarpmanın şiddetiyle refüje çıkarak demir korkuluklara çarptı.
Sürücüler ile minibüsteki Nevzat Yeşilyurt yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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