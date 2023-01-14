Kent merkezinden Kilimli istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil ile T.A'nın kullandığı taksi, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri-2 girişinde çarpıştı. Daha sonra elektrik direğine çarpan otomobil devrildi, taksi ise refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki B.A. ve A.Ş.Ş, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.