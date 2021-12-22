Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çaldıran-Özalp karayolu Yağbasan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Van
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