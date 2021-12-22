Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2022 ALES sınavları ne zaman yapılacak? 2022 ALES tarihleri...
2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı. 2022 ALES sınavları ne zaman yapılacak? 2022 ALES/1 17 Nisan günü yapılacak. 2022 ALES/2 21 Ağustos'ta, ALES/3 ise 20 Kasım'da yapılacak.
ÖSYM 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 'nın ne zaman yapılacağı belli oldu.
2022 ALES sınavları ne zaman?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "2022 yılında 3 adet ALES gerçekleştireceğiz." dedi. 2022 ALES tarihleri şu şekilde:
ALES/1 17 Nisan
ALES/2 21 Ağustos
ALES/3 20 Kasım
2022 yılında 3 adet ALES gerçekleştireceğiz.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 13, 2021
ALES Tarihleri
ALES/1 ➡️ 17 Nisan,
ALES/2 ➡️ 21 Ağustos,
ALES/3 ➡️ 20 Kasım,
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