Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'a uyuşturucu getiren iki şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Burdur'da jandarma ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği öğrenilen iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler V.K. ve İ.E.’nin kente uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştireceği bilgisine ulaştı.
Şüphelileri fiziki takibe alan jandarma ekipleri kent merkezine yakın noktada V.K. ve İ.E.’yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından iki şahıs serbest bırakıldı.
Etiketler: Burdur Narkotik Uyuşturucu
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