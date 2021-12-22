Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne’de 133 litre sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Edirne’de "Zehir-2" operasyonunda etil alkol, içki aroması, sahte rakı ve 92 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşan yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Zehir-2" operasyonu kapsamında Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Edirne merkez ve Keşan ilçesinde 4 ayrı adreste arama yapıldı.
Operasyonda 35 litre etil alkol, 22 şişe içki aroması, 6 litre sahte rakı ve 92,2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, konu hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Edirne Kaçakçılık Sahte Alkol
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