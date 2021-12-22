Harran Üniversitesi (HRÜ) Halfeti Meslek Yüksekokulu'unda (MYO) düzenlenen etkinlikte, Halfeti MYO ve Toros Üniversitesi MYO Aşçılık Programlarında eğitim gören öğrenciler ve akademisyen, şefler öncülüğünde yöresel yemekler yaptı.

Halfeti MYO öğrencileri Şanlıurfa'ya özgü çiğ köfte, içli köfte, mercimek köftesi, patlıcan kebabı, soğan kebabı ve şıllık tatlısının da aralarında bulunduğu yemekler, Toros Üniversitesi MYO öğrencileri de Mersin'e özgü humus, tantuni, sıkma, gözleme, batırık, cezerye ve kerebiç tatlısı gibi yemekleri sergiledi.

[Fotoğraf: AA]

Mersin'den gelen şefler Ahmet Savaş ve Salih Sancar, öğrencilere çeşitli yemeklerin hazırlanışını gösterdi.

Halfeti MYO Müdürü Mehmet Fatih Kayran, Toros Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerle sağlanan üniversiteler arası iş birliklerinin ve mutfak buluşmalarının öğrencilerin gelişimine büyük katkı sunduğunu kaydeden Kayran, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğe HRÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU ile Halfeti Halk Eğitim Müdürü Sabahattin Korkmaz, Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akan Akmeşe de katıldı.