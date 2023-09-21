Otomobil bente çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, 05.00 sıralarında Kayı köyü yakınlarında meydana geldi.



Kasım Y.'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, hazır beton şirketinin girişindeki menfez bendine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki İsmail Y. ile Naile Y. hayatını kaybederken, sürücü Kasım Y. ile Yasin Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



İsmail ve Naile Y.’ın cenazeleri ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.