Gümüşhane Vali Tanrısever: Kürtün'de ufak dokunuşlarla çok güzel işler yapacağız

Kürtün ilçesi programı kapsamında Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Tanrısever, Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı’yı makamında ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Buradaki ziyaretinin ardından Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen’i ziyaret eden Vali Tanrısever, Belediye binasında bulunan ve ilçede yüzlerce yıldır zanaatkarlar tarafından üretilen el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı alanda incelemelerde bulundu.



Burada Vali Tanrısever’e hem Kürtün ilçesi hem de Belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Şen, Kürtün’ün 7.Belediye Başkanı olduğunu hatırlatarak Kürtün’ün el sanatları ve Araköy ekmeğiyle bir marka olduğunu belirterek birlik ve beraberlik içerisinde Kürtün’ün daha yaşanabilir bir yer olması için çalıştıklarını söyledi. Vali Tanrısever daha sonra Belediye’nin sosyal tesislerinde ilgili kurumların il müdürleriyle köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Muhtarların ağırlıklı olarak Tirebolu-Torul karayolundaki kaya düşmelerinden şikayetçi olduğu ve hemen her yıl yaralanmalı kazalara sebep olduğuyla ilgili taleplerini Karayolları ve AFAD’ın birlikte çalışarak çözebileceğini kaydeden Vali Tanrısever, yine yoldaki keskin virajların düşürülmesi ve bariyer yapılması ve diğer talepleri de not aldı, salonda bulunan ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.



“Kürtün ilçemizde ufak dokunuşlarla çok güzel işler yapacağız”



Muhtarların sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Vali Tanrısever, “Kürtün ilçemizde ufak dokunuşlarla çok güzel işler yapacağız. Coğrafyamız çetin. El ele gönül gönül vererek güzel hizmetler etmenin yollarını arayacağız. Kürtün coğrafyası çok çetin ama hizmet için azmimiz var, çalışkanlığımız var. El ele, gönül gönüle vererek ihtiyaçlarımızı öncelik sırasına göre sıralayarak ilçemize, beldemize, köylerimize ve mahallelerimize çok güzel hizmetler etmek için çalışacağız. Ben her daim şuna inanmışımdır, bizi biz yapan Türk milletini güçlü kılan en büyük silah birlik ve beraberliğimizdir. Bu devletin bu kadar iç ve dış düşmanlarına rağmen ayakta kalmasının sebebi duadır. Allah milletimize devletimize zeval vermesin” dedi.



Vali Tanrısever ve beraberindeki heyet daha sonra ilçe merkezinde kurulan halk pazarı ve çarşıdaki esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan Toplum Sağlığı merkezi ve 112 binası inşaatında incelemelerde bulundu. Şehit ailesini ziyaret Her ilçe ziyaretinde olduğu gibi Kürtün’de de şehit ailesini ziyaret eden Vali Tanrısever, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristler tarafından yapılan sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan ve 19 Mart 2019 tarihinde son yolculuğuna uğurlanan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel’in Günyüzü köyündeki ailesini ziyaret edip bir istekleri olup olmadıklarını sorduktan sonra sonra kabrine gidip dua etti. Kürtün temaslarının ardından ilçeye bağlı Özkürtün Beldesine giden Vali Tanrısever, Belediye Başkanı Yakup Turgut’u makamında ziyaret etti. Vali Tanrısever’e beldenin tarihi ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Turgut, Özkürtün’ün baraj gölü kenarında şirin bir belde olduğunu belirterek imkanlar ölçüsünde vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Başkan Turgut, Tirebolu-Torul yolu, Yukarı Kürtün Grup yolu için baraj gölü üzerine köprü, dünyaca ünlü Kadırga yaylasında kentsel dönüşüm, Kadırga-Zigana arasındaki yolun Yeşil Yol kapsamında beton yapılması ve yüksekokula en az 2 bölüm daha açılmasıyla ilgili taleplerini de Vali Tanrısever’e iletti. Belediye ziyaretinin ardından heyet Özkürtün Belediye Başkanlığı tarafından baraj gölü kenarındaki alana yapılan yeşil alanı, bungalov evler, sosyal tesisleriyle adeta yaşam merkezine dönen Baraj Tatil Köyü tesislerinde incelemelerde bulundu.



“Kürtün, yaylalarıyla, Örümcek Ormanları gibi bir hazineye sahip olan müthiş bir coğrafya”



Kürtün temaslarının sonunda yaptığı değerlendirmede Kürtün’de gördüğü manzarayı “müthiş bir coğrafya” olarak değerlendiren Vali Tanrısever, “Allah özene bezene yaratmış sözü tam buraya uygun. Mükemmel bir coğrafya. Çok dağınık yerleşim yerleri, işgal altına alınmış yaylalar, çok fazla turizm destinasyonu var ve bunların hepsine yetişmeye çalışacağız Kürtün’de. Özellikle Örümcek Ormanları gibi bir hazineyi nasıl değerlendiririz diye daha sonraki zamanlarda Orman Bölge Müdürümüz, Karayolları Bölge Müdürümüz, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Kaymakamımız ve Belediye Başkanlarımız ile bir çalışma yapacağız. Yakın zamanda Kürtün özelinde bir sempozyum ve çalıştay da olacak ona da katılmak istiyorum. Kıymetli akademisyenlerin de farklı bir gözle gördükleri manzarayı açıkçası merak ediyorum. Ben de fikirlerinden faydalanmak istiyorum. İşimiz çok zor ama ufak dokunuşlarla olağanüstü işler çıkarılabilir buradan” dedi.



“Müthiş bir aile mekanı olmuş burası”



Kürtün barajının yanıbaşında, balkonundan balık tutulabilen Baraj Tatil Köyünden çok etkilendiğini ifade eden Vali Tanrısever, “Özkürtün Beldemiz sınırlarında müthiş bir aile mekanı olmuş burası. Gerek hafta içi gerekse hafta sonu biz istiyoruz ki Gümüşhane’nin dışındaki insanımız yerli ve yabancı turistlerimiz gelsin ama önce Gümüşhanelilerin burayı keşfetmesi lazım. Gümüşhane Valisi olarak burayı şiddetle tavsiye ediyorum” diye konuştu.