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Güncel
AA 21.09.2023 09:17

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil devrildi

A.K. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Gebze mevkisinde arkadan gelen aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kafasını direksiyona vuran araç sürücüsü, sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yolda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, A.K'nin iddiası üzerine çarptıktan sonra uzaklaşan otomobille ilgili çalışma başlattı.

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