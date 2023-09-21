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Güncel
AA 21.09.2023 09:17

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyon varil düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
[Fotograf: Reuters]

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2,1 milyon varil azalarak 418,5 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 5,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 600 bin varil artarak 351,2 milyon varile yükseldi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 800 bin varil azalarak 219,5 milyon varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon varil düşüşle 6,5 milyon varile geriledi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1,9 milyon varil artarak 5 milyon varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 9-15 Eylül haftasında 5 bin varil düşüşle 13,3 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Eylül 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 780 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 160 bin varil olması bekleniyor.

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