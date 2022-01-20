Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 05:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinin genelinde, Düziçi ilçesinde ise taşımalı eğitime 20 Ocak günü ara verildiğini belirtti.
Yılmaz, açıklamasında öğrencilere, verilen arayı kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde de bulundu.
Etiketler: Osmaniye Kar Yağışı Milli Eğitim Bakanlığı Yüz Yüze Eğitim
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