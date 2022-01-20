Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de iki firari yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen firari sanık yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü ve sanıkların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Nevşehir adli makamlarınca, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edilen Y.C.Ç. ile "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen M.Ş, gözaltına alındı.
Y.C.Ç ve M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
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