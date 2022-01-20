Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 05:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de kamyonda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonda yapılan aramada 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bununla ilgili A.S. R.S. ve Y.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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