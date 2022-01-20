Kayseri'de alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonda yapılan aramada 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bununla ilgili A.S. R.S. ve Y.D. gözaltına alındı.