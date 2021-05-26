Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı iddiasıyla ilçede belirlenen adreslere baskın yaptı.
Evlerde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 sütun başlığı ve mermer yazıt, 5 sikke, 10 dedektör, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 56 fişek ele geçirildi.
Operasyonda "İzinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri" öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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