Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güroymak'ta gergedan böceği görüldü
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde Zeynelabidin Küçükdağ, bir kişinin bulduğu "gergedan böceği" doğaya salındı.
İlçenin Kümbet Mahallesinde yaşayan Küçükdağ, yürüyüş yaptığı sırada çimlerin arasında boynuzlu bir böcek fark etti.
İnternette yaptığı araştırmada bunun "gergedan böceği" olduğunu öğrenen Küçükdağ, böceği doğal yaşam alanına bıraktı.
Son Haberler
- 17:46
- 17:47
- 17:42
- 17:33
- 17:35
Sıradaki Haber
Sinop'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz