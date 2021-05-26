İlçenin Kümbet Mahallesinde yaşayan Küçükdağ, yürüyüş yaptığı sırada çimlerin arasında boynuzlu bir böcek fark etti.

İnternette yaptığı araştırmada bunun "gergedan böceği" olduğunu öğrenen Küçükdağ, böceği doğal yaşam alanına bıraktı.