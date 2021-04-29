Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de sahte para operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kuyumcularda sahte ABD doları bozdurmaya çalışan kişiler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler, tespit ettikleri aracı durdurarak Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üst aramasında sahte olduğu belirlenen 17 bin 800 ABD doları ve 260 Türk lirası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolar Sahte Para
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