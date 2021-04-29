Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de berber çırağı tartıştığı ustasını bıçakla yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı ustasını bıçakla yaralayan berber çırağı gözaltına alındı.
Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir pasajda berberlik yapan S.T. ile yanında çırak olarak çalışan S.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.S. bıçakla ustasını yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.T, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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