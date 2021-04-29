Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 11:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Denizli'de durdurulan minibüste sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde jandarmanın durdurup arama yaptığı minibüste 200 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine dün akşam harekete geçti. Takibe alınan minibüs bir süre sonra durduruldu. Araçta yapılan aramada, 200 litre sahte içki ele geçirildi. Araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Sahte İçki
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