Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Suşehri ilçesi Beydeğirmeni köyü mevkisinde Ö.K. yönetimindeki otomobil, N.K.'nın kullandığı saman yüklü kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K.'nın hayati tehlikesi bulunuyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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