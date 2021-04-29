Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da fabrikada yangın
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’da peynir altı suyu tozu üretiminin yapıldığı bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, 4 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.
Malkara ilçesi Alaybey Mahallesi mevkiinde bulunan bir fabrikada, elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Enerji bölümünde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sevkiyat deposuna sıçraması engellenen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabası sonrası söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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