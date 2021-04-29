Malkara ilçesi Alaybey Mahallesi mevkiinde bulunan bir fabrikada, elektrik hattında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Enerji bölümünde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sevkiyat deposuna sıçraması engellenen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabası sonrası söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



