Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 17 gün boyunca tam kapanma uygulanacak.

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bu akşam saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların zorunlu haller dışında sokağa çıkmasına izin verilmeyecek.

Bankalar çalışacak mı?

Banka şubeleri 10.00 - 16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanlarının kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.

Uzaktan kimlik tespiti ile müşteri kabul edilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu.

TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu düzenleme ile bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceği belirtilen açıklamada, düzenlemenin 1 Mayıs 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.