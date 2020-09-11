Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Alibeyli köyünde ormanlık alana yakın mezarlıktaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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