Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 12:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Osmaniye’de kumar oynayan 31 kişiye 106 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 31 kişiye 106 bin 515 lira para cezası kesildi.
Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.Y. isimli şahsın evinde kumar oynattığı bilgisini aldı.
Yapılan araştırma ve takip sonucunda ihbarı doğrulayan ekipler şahsın evine operasyon düzenledi. İçeriye giren jandarma ekipleri 31 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeleri gerekçesiyle 31 şahsa 106 bin 515 lira idari para cezası kesildi. M.Ü.Y. ile M.Y. isimli şahıslar hakkında ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan, İ.B. isimli şahıs hakkında ise ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, yapılan üst aramalarında 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Uyuşturucu
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