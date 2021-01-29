Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 11:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da mıcır taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan mıcır yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara-Aksaray yeni yol yapımına mıcır taşıyan Osman Y. idaresindeki tır, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçılırken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, mıcırların temizlenmesi ve tırın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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