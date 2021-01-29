Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan, ülkeye girişlerde PCR testi isteyecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Bulgaristan'a girişlerde PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden "önemli duyuru" notuyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre 29 Ocak 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihine kadar AB ülkeleri dahil ve 3. ülkelerden (Türkiye dahil), Bulgaristan'a girişlerde PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu karardan transit geçenler, nakliye ve transport sektöründe çalışanlar muaf tutulmuştur."
Etiketler: Bulgaristan
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