Kuşadası Liman Başkanlığı olumsuz hava şartları nedeniyle bir gün boyunca teknelerin ve diğer deniz araçlarının denize açılmasını yasakladı. Bu durum da en çok balıkçıları etkiledi.

Kuşadası Körfezi’ndeki balıkçılar, iyi havalarda balık miktarının çok ve fiyatlarının ucuz olduğunu, kötü havalarda ise hem balık miktarının azaldığını hem de fiyatların yükseldiğine dikkat çekti.

Fiyatlar ikiye katlandı

Balıkçılar, son günlerde kuvvetli fırtınanın balık fiyatlarını ikiye katladığından yakınarak, bu durumda tüketicilerin balık alamadığını, kendilerinin de para kazanamadığını söyledi.