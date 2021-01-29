Haber Giriş: 29 Ocak 2021 Cuma 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir’de inşaat hırsızları tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği ekiplerince inşaat hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği ekipleri boş inşaatta bulunan değeri 35 bin lira olan inşaat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık
Son Haberler
- 12:20
- 12:20
- 12:10
- 12:07
- 12:06
Sıradaki Haber
Kütahya'da sokak hayvanları unutulmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz