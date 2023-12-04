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Güncel
İHA 04.12.2023 12:19

Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 kişi yakalandı

Osmaniye’de farklı suçlardan hapis cezasıyla aranan 8 hükümlü polisin düzenlediği operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye’de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 8 kişi yakalandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde başta hırsızlık olmak üzere, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Hükümlerin kaldıkları adreslere düzenlenen operasyonlarda, 20 yıl hapis cezası olan H.İ.K.(32), 9 yıl hapis cezası olan Y.G. (22), 6 yıl hapis cezası olan H.A. (57) ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan A.Ç.(21), S.Ç.(20) , H.İ.S.(33), M.A.(30), E.Ş.(28) düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 hükümlü, cezaevine teslim edildi. 

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